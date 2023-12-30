فيتوريا يتحدث عن استبعاد عبد الله السعيد من القائمة النهائية

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يقدر إمكانيات اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز مع فريقه الفترة الأخيرة في كافة المباريات.

وقال فيتوريا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، "إنه أعجب بمستوى عبد الله السعيد لذلك وضعه فى القائمة الأولية التى كانت تضم 55 لاعبًا، حتى لا يغلق الباب أمام ضمه، ويصبح متاح أمامه فى الاختيارات النهائية".

وتابع البرتغالي أنه فى النهاية الاختيار اتجه للاعب آخر فى القائمة النهائية، مشيرًا إلى أنه يسعى فى الاختيارات لإرضاء ضميره، والبحث عن مصلحة منتخب مصر اولا.

