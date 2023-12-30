تعرف على تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المقاولون

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ..

وجاء التشكيل علي النحو التالي:



حراسة المرمي..محمد أبوجبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف، محمود الجزار، اسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

خط الوسط.. سيرجى اكا، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاء قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحي، محمد فتحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، عماد فتحى، أمير مدحت، محمد هلال، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي.