ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم 18 كيلو حشيش في كرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 7 عاطلين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام 7 عاطلين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت "18 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتين– 2 سلاح أبيض– 2 سيارة ملاكى"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.