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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا استعدادا للعام الميلادي الجديد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت كتابًا دوريًا رقم 16لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكافة الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقه.

أوضح أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

مع ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء او نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع واحداث على الفور وأخطار معالى المحافظ بها.

وأكد محافظ الشرقية، تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلًا عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية ) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة  واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الميلاد المجيد.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة فضلًا على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي ومنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال أجازه عيد الميلاد المجيد.

أكد المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للكنائس والمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وتقدم محافظ الشرقية بالتهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

الاشتراطات الصحية الجهات المعنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رؤساء المراكز والمدن