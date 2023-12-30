أستاذ بالطب الوقائي: "100 يوم صحة" تجربة فريدة ليس لها مثيل في العالم

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن حملة "100 يوم صحة" تُعد تجربة فريدة، ولا يوجد لها مثيل في دول العالم، كما تُعد هذه الحملات بديلًا لمشروع التأمين الصحي الشامل حتى يتم تطبيقه على مستوى كل المحافظات.

وأضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من حملة "100 يوم صحة"، لافتًا إلى أن الحملة تقدم خدمات صحة نفسية، واستقبلت عدد كبير من الزائرين.

وأوضح أن الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجانب العضوي، وهناك أمراض تكون أسبابها نفسية ولذا زاد وعي المواطن بالأمراض النفسية وتأثيرها على الصحة العامة.