مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الفيوم أسيوط الصحراوي»، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعرض سيارة ميكروباص تابعه لإحدى الشركات للانقلاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قرب جرزا بنطاق مدينة الفيوم، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما نقلت سيارة أخرى المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أنَّ المتوفى في الحادث يدعى محمد فرج 33 سنة إثر إصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.

وأصيب كل من: رمضان . ع 58 سنة مصاب بكسر في القدم، وأحمد . ج 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورشاد .ر 55 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ووجه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعرفة سبب وقوع الحادث وإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.