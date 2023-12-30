حصاد الطاقة الذرية خلال 2023

تقود هيئة الطاقة الذرية المصرية قاطرة البحث العلمي والتطبيقات العملية لخدمة المجتمع في مجالات العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة وذلك عن طريق البنية التحتية للبحوث النووية المتمثلة في مفاعل مصر البحثي الثاني والسيكلترون الالكتروني ووحدات التشعيع الجامي والمعجل الالكتروني والمعامل المركزية ومعامل البحوث بمراكزها النووية الأربعة والتي تشمل مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة بأنشاص ومركزي بحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر. وهي تقوم بأنشطة تطبيقية في مجالات الطب، الهندسة ، الزراعة، العلوم، الصناعة. وهي تغطي أنتاج النظائر المشعة على المستوى المحلي كما تسعى للتصدير. كما تقوم بتشعيع الأغذية والمنتجات المصرية بوحدات التشعيع لخدمة أغراض تصدير المنتجات المصرية وزيادة الدخل القومي.



وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة عن حصاد أنشطة الهيئة خلال عام 2023 بأن الهيئة تمثل المدرسة العلمية للعلوم والابحاث النووية في مصر وهي تذخر وتفخر بعلمائها وإدارييها وجميع العاملين بها والذين قاموا بمجهود متميز خلال عام 2023 في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري والتعاون المحلي والأقليمي والدولي بالإضافة لأنشطة التدريب لطلبة الجامعات المصرية وتأمل الهيئة إمتداد هذا النشاط خلال الأعوام القادمة مع ضرورة وأهمية دعم الدولة بتوفير الكوادر الشابة والدعم للعاملين بالهيئة للحفاظ على كوادر الهيئة ولضمان استمرارية أنشطتها خلال الأعوام القادمة.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تستعرض في هذا التقرير الإعلامي المبسط والأنفوجراف المرفق حصاد أنشطة الهيئة خلال 2023 والتي تشمل:



التعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية

وتهدف أوجه التعاون إلى إستحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري.

يناير 2023: بروتوكول للتعاون مع جامعة الاسكندرية

يناير 2023: بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم

يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم

يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

يوليو 2023: بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.



الأنشطة العلمية لمراكز الهيئة والشعب والأقسام العلمية بالهيئة

تقوم المراكز العلمية بالهيئة بأنشطة علمية وبحثية وتطبيقية بالإضافة إلى القيام بأنشطة لعرض الانتاج العلمي على مستوى الأقسام والشعب العلمية، كما تقوم بأنشطة تطبيقية في مجالات البحوث المختلفة.

يناير 2023: اليوم العلمي للقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

فبراير 2023: ندوة علمية بمركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي عن دور الآمان النووى والاشعاعى فى ظل التغيرات المناخية

مارس 2023: مؤتمر محلي عن كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع يعرض أحدث أبحاث البوليمرات في مصر و تطبيقاتها لخدمة المجتمع

مايو 2023: اليوم العلمي لقسم بحوث الامان النووي والطوارئ الإشعاعية بمركز تكنولوجيا الاشعاع

يوليو 2023: الدكتور سحر اسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع تفتتح اليوم العلمي لقسم الهندسة الإشعاعية لعرض احدث الابحاث العلمية المتقدمة في علوم الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم والصناعات النووية

سبتمبر 2023: الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبيا وتعتمده من وزارة الزراعة والذي تزيد انتاجيته بنسبة 30% عن الأصناف التقليدية

أكتوبر 2023: الدكتورة / نادية لطفي رئيس مركز بحوث الامان النووي والاشعاعي تفتتح المؤتمر العلمي لشعبة الرقابة الإشعاعية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وتستعرض تسويق أنشطته كمركز دعم فني متميز في مجالات الأمان النووي والإشعاعي لخدمة مراكز الطب النووي والعلاج الإشعاعي وشركات البترول والقطاعات الطبية والصناعية والهندسية



التدريب لطلبة المدارس والتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم للبرنامج النووي المصري للأستخدامات السلمية للطاقة الذرية

تقوم هيئة الطاقة الذرية بأنشطة التدريب من خلال مراكز التدريب ومراكزها المختلفة وقد قامت خلال عام 2023 بأكبر تدريب صيفي لطلبة الجامعات المصرية كما أنها تقوم بتدريب طلبة مدرسة الضبعة النووية لتأهيل الكوادر للبرنامج النووي المصري.

يناير 2023: بدأ التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

فبراير 2023: برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي للدفعة الثانية من طلاب السنة النهائية بقسم الالكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

فبراير 2023: زيارة طلبة المرحلة الثانوية من مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للهيئة.

مارس 2023: زيارة علمية لطلبة قسم الكيمياء بكلية التربية بجامعة عين شمس للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع

سبتمبر 2023: إنتهاء أكبربرنامج تدريب صيفي ل 1900 من طلاب 20 جامعة مصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمشاركة 250 عضو هيئة تدريس من جميع مراكز ومشروعات الهيئة.



التعاون الدولي

لتنفيذ ركائز القوة الناعمة لمصر والتي من أحد ركائزها العلم والعلاقات الدولية لتعزيز دور مصر وتأكيد مكانتها على الساحة العربية والأفريقية والدولية. تعتمد إستراتيجية الهيئة للتعاون الدولي على تنفيذ العديد من الأنشطة الدولية والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تقوم فيه الهيئة بدور المنسق الوطني لأنشطة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر او على المستوى العربي من خلال التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، أو على المستوى الأفريقي من خلال التعاون الدولي مع الأفرا



التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الدولي

مارس 2023: زيارة من رئيس برامج التعاون الفني بقطاع أفريقيا بقسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا لمدة أسبوع لمراجعة استراتيجية التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الجهات النووية وغيرها في مصر

مايو 2023: الاجتماع الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولي عن إستخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري بحضور أمين عام المجلس الأعلى للأثاروعلماء الأثار من 17 دولة

مايو 2023: الاجتماع الاقليمي الدولي للطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشرم الشيخ عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة بمشاركة 31 دولة.

يونيو 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي يستقبلان سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة في زيارة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص

يوليو 2023: مركز المعامل الحارة بالطاقة الذرية المصرية و معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ينظمان ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة باستخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة

أغسطس 2023: ورشة عمل مع الخبراء الأفارقة للإنتهاء من من الدليل المرجعي للرصد البحري للمواد البلاستيكية الدقيقة بالتقنيات النووية لإعداد قاعدة بيانات الملوثات البلاستيكية بالشواطيء الأفريقية

سبتمبر 2023: رئيس الوزراء يشكل الوفد الرسمي المصري في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا السابع والستون من الاستاذ الدكتور/ أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والاستاذ الدكتور/ حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والاستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

سبتمبر 2023: أول برنامج تدريبي أقليمي عن" استخدام التقنيات النووية المتقدمة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لإدارة المياه الزراعية " ومصر تحصل من الوكالة الدولية على جهاز استشعار نيوتروني بالأشعة الكونية لقياس نسبة الرطوبة بالتربة للإستخدامات الزراعية

نوفمبر 2023: برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنظيم المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي من أسوان تحت شعار" المرأة في خدمة التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية"

نوفمبر 2023: ورشة عمل دولية عن الاتجاهات الحديثة في استخدام المواد المغناطيسية في أنظمة التبريد الحديثة الصديقة للبيئة وتعرض أهم نتائج مشروع التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

ديسمبر 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس في دورته ال72

ديسمبر 2023: هيئة الطاقة الذرية تحصد المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



التعاون الأفريقي

- يناير 2023: تدريب مهندسين من زيمبابوي فى مجال اجهزة القياس النووية والتطبيقات الصناعية للنظائر المشعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص

- مارس 2023: ورشة العمل الأفريقية الاقليمية عن استراتيجية تسويق وخطط عمل مفاعلات الأبحاث النووية وذلك لدعم الدول الافريقية التى تعتزم إنشاء مفاعلات نووية للابحاث، وكذلك دراسة تسويق منتجاتها

- يونيو 2023: الدورة التدريبية المتخصصة لتدريب وبناء الكوادر الأفريقية في مجال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة

- أكتوبر 2023: اجتماع خبراء الدول الأفريقية لمناقشة مشروع الافرا لإنشاء نظم متكاملة لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والتكامل بين التربة والثروة الحيوانية لمواجهة التغيرات المناخية



التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية

- مارس 2023: الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية و النظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات و الأمراض و مقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية

- مارس 2023: ورشة عمل بمشاركة عشرة دول عربية عن الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه

- مايو 2023: الدورة التدريبية بمشاركة ثمانية دول عربية في مجال معجل السيكلوترون" نظرية التشغيل – التطبيقات – الأمان

- مايو 2023: دورة تدريبية متقدمة عن بعد بعنوان "معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية"

- يوليو 2023: الدورة التدريبية المتقدمة عن الإتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه

- أكتوبر 2023: اجتماع الخبراء للدول العربية حول وضع النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع

- أكتوبر 2023: البرنامج التدريبى للدول العربية عن استخدام التقانات النووية في الزراعة العضوية والحيوية وفى تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها في نظم الري والزراعة الدقيقة والمستدامة





المشاركة الدولية لعلماء الهيئة وتميزهم على المستوى المحلي والدولي

تتميز الهيئة بالكوادر العلمية المتميزة سواءاً على المستوى المحلي أو الدولي ويشارك علمائها في شتى المحافل الدولية لعرض ابحاثهم وكذلك المشاركة في الاجتماعات الفنية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا وكذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية.

- ابريل 2023: دكتور/ تامر صقر يمثل الطاقة الذرية بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن التوجهات الدوائية للمستحضرات الصيدلانية المشعة ببحث جديد عن عن استهداف الأورام السرطانية بمستحضرات صيدلانية مشعة بتقنية النانو تكنولوجي

- مايو 2023: زيارة ناجحة للدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة لروسيا لبحث وتعزيز العلاقات مع معهد التعاون الروسي للبحوث النووية JINR

- مايو 2023: دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ينيب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضور المجلس التنفيذي الحادي والسبعين والمؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

- مايو 2023: دكتورة / نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي تمثل مصر والدول العربية والأفريقية بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن تكهين المنشآت النووية والإشعاعية

- مايو 2023: الدكتور السيد رمضان السيد الباحث بهيئة الطاقة الذرية يحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا

- يوليو 2023: الدكتورة / نشوة رضوان تعرض احدث ابتكار طبي بالطاقة الذرية لعلاج الامراض الجلدية المستعصية وعلاج شيخوخة الجلد بالمؤتمر الدولي للأمراض الجلدية بسنغافورة

- أغسطس 2023: الاستاذ الدكتور/ هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق يتسلم شهادة حصوله على جائزة النيل وكذلك الميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية وذلك في أكاديمية البحث العلمي وتعد هذه الجائزة أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة وتمنح لشخصية بارزة في مجاله.

- سبتمبر 2023: رواد الطاقة الذرية في مشروع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري " عاش هنا" لتوثيق وتخليد الرموز المصرية المؤثرة في نهضة مصر الحديثة والبدء بالعالم الاستاذ الدكتور فوزي حسين حماد والعالمة الاستاذة الدكتورة تماضر الخلفاوي

- أكتوبر 2023: دكتور/ محمد شعت ودكتورة سهير قراعة يمثلان مصر بالمؤتمر الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا عن دور الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ للحصول على صفر أنبعاثات كربونية بحلول 2050

- أكتوبر 2023: مشاركة الدكتورة غادة عادل وكيل شعبة التشعيع الصناعي بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالاجتماع الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا حول إدارة كفاءات الابتكار لتبني التقنيات النووية الجديدة

- نوفمبر 2023: 16 عالم من الطاقة الذرية بقائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم والتي تصدرها جامعة ستانفورد في مجالات علوم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لعام 2023

- ديسمبر 2023: الدكتورة كاميليا حجاج تشارك في الاجتماع التنسيقي الأول للمشروع الدولي البحثي عن تطبيقات هيدرولوجيا النظائر البيئية لحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنسق وطني من المعمل المركزي للنظائر البيئية بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي

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التعاون مع شركات البترول

- فبراير 2023: بروتوكول تعاون مع شركة بتروسيف للتعاون في مجال إزالة التلوث بالمواد المشعة الطبيعية (NORM)والوقاية الإشعاعية بمنشآت إنتاج البترول والغاز.



الندوات والأنشطة العلمية والعامة

- فبراير 2023: اللجنة التوجهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع تنظم ندوة عن الوقاية الإشعاعية

- مايو 2023: ندوة علمية لنادي أعضاء هيئة التدريس عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

- يونيو 2023: الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضي للجمعية المصرية للفيزياء النووية

- يوليو 2023: الجمعية المصرية للعلوم النووية بالطاقة الذرية وإدارة ترميم المومياوات بوزارة السياحة والأثارتنظمان ورشة تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعى فى مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية

- سبتمبر 2023: إعلان نتائج انتخابات نادي اعضاء هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية وفوز أحدى عشر عضو

- سبتمبر 2023: الورشة العلمية عن الوقاية الإشعاعية للشبكة القومية لفيزياء الاشعاع بالطاقة الذرية

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نسبة الرطوبة بالتربة للإستخدامات الزراعية

- نوفمبر 2023: برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنظيم المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي من أسوان تحت شعار" المرأة في خدمة التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية"

- نوفمبر 2023: ورشة عمل دولية عن الاتجاهات الحديثة في استخدام المواد المغناطيسية في أنظمة التبريد الحديثة الصديقة للبيئة وتعرض أهم نتائج مشروع التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

- ديسمبر 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس في دورته ال72

- ديسمبر 2023: هيئة الطاقة الذرية تحصد المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



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