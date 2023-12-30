اليوم.. فيتوريا يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لـ"الأمم الأفريقية"

يعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، في الثانية من ظهر اليوم السبت، قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والتي ستشهد تواجد 27 لاعبا فقط ما يجعل المدرب البرتغالي يطيح بـ28 لاعبا خارج المنتخب، وذلك بعدما استدعى 55 لاعبا في وقت سابق بالقائمة المبدئية.

ويطيح «فيتوريا» بـ28 لاعبا من قائمة منتخب مصر النهائية لكأس الأمم الأفريقية، خاصة أن لوائح البطولة تحتم على المدرب البرتغالي تحديد القائمة بـ27 فقط.

ووفقا للوائح كأس الأمم الأفريقية، فإن قائمة الـ27 لاعبا عبارة عن (23 بالقائمة النهائية و4 لاعبين استبدال لظروف قهرية)، إذ تنص اللائحة على أن يكون 23 لاعبا أساسيين في القائمة، بينما الرباعي الآخر استبدال في حالة تعرض أي لاعب من الـ23 لإصابة قوية وطويلة خلال أيام البطولة.

وتشمل قائمة منتخب مصر المبدئية 55 لاعبا، سيتم تقليصهم خلال ساعات لـ27 لاعبا فقط، وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد -محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد - علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش.

خط الهجوم: محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان.