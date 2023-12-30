قصف مدفعي للاحتلال على غزة وسقوط شهداء ومصابين

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في تجدد لقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، برًا وبحرًا وجوًا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على منطقة وسط مخيم جباليا، شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف على غالبية أحياء القطاع، في المناطق الوسطى، وشرق مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.507 شهداء و55.915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى وجود أكثر من 7 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل المدمرة أو في الشوارع والأحياء المختلفة في قطاع غزة، خاصة المناطق التي تتوغل فيها قوات الاحتلال، حيث لا تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.