جون كيلي: لن نتخلى عن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حريتهم

قال مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، أمس الجمعة، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل الحصول على حريتهم ، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أوضح جون كيلي خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي :" أن واشنطن ستدعم أوكرانيا ولن تتخلي ابدا عن شعبها ".

وأمس الجمعة، أفاد الجيش الأوكراني، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، هاجم الجيش الروسي 15 منطقة في أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ ومدفعية وقذائف هاون.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن المعلومات الموجزة للإدارات العسكرية الإقليمية حول الوضع في مناطق أوكرانيا خلال الساعات الماضية إنه في منطقة خملنيتسكي، خلال غارة جوية ليلًا، قامت قوات الدفاع الجوي بتحييد ثلاث طائرات بدون طيار من طراز شاهد. وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أي شخص بأذى ولم تلحق أي أضرار بالبنية التحتية.