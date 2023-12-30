خاص| استغاثات من تحت الأنقاض في مخيم النصيرات.. والدفاع المدني: نواجه كارثة بعد سحب الصليب الأحمر «الباقر» الوحيد لوسط غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، منزل الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس؛ مما أدى إلى استشهاد أبو هدروس برفقة عدد من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال العقيد د.م محمد المغير مدير الإمداد والشئون المالية بالدفاع المدني الفلسطيني؛ في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» إن الدفاع المدني في غزة تلقى، قبل قليل، استغاثات من أحياء لا يزالوا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال إسرائيل مُخيم النصيرات.

وأضاف، أن طواقم الدفاع المدني انتقلت على وجه السرعة لإنقاذ العالقين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض في المربع السكني الذي كان يقيم به الصفحي الفلسطيني جبر أبو هدروس والذي استشهد، قبل قليل، ولكن قوات الدفاع المدني تفاجأت بأن اللجنة الدولية للصيب الأحمر سحبت “الباقر” والذي لمحافظة الوسطى لوجود تنسيق لصيانة خطوط مياه؛ مشيرًا إلى أن سحب "الباقر" سيتسبب في ارتفاع الخسائر البشرية للعالقين تحت الأنقاض والتأثير سلبًا على عمل طواقم الدفاع المدني تحت القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 85 على قطاع غزة.

وأعلن «المغير» استشهاد العميد أنور أبو العمرين أحد أبرز قادة الدفاع المدني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قبل قليل؛ وذلك خلال تأدية واجبه الإنساني لإنقاذ الأرواح والعالقين تحت الأنقاض.

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في السياق ذاته؛ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (106 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي جبر أبو هدروس جراء قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزله المأهول في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل قليل.

وكان المسئول بالدفاع المدني في غزة أكد في حديث سابق مع «البوابة نيوز» تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف وتدمير آليات الدفاع المدني لمنع انتشال الضحايا من تحت الأنقاض؛ مُشيرًا إلى أن طواقم الدفاع المدني بغزة باتت تستخدم “الحمير والحيوانات” من أجل نقل المصابين من المناطق المكتظة بأطلال من الركام ونقل مُعدات التنقيب عن الضحايا والعالقين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني في غزة لا تمتلك سوى سيارتي إطفاء وإنقاذ الأولى في غزة وأخرى في الشمال من أصل 12 سيارة إطفاء وإنقاذ، أما باقي المركبات تم تدميرها من قبل الاحتلال بشكل ممنهج واستهداف مباشر.

وناشد «المغير» الدول الصديقة والأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية بضرورة وسرعة القيام بدورهم وتوفير المُعدات والمُقدرات التي تُساهم في إسناد طاقم الدفاع المدني في الأزمات والكوارث من بواجر وكباشات ومُعدات ثقيلة؛ ودعم جهود الدفاع المدني الفلسطيني في التنقيب عن الضحايا والتعامل مع الأزمات والكوارث وفقا للقانون الدولي والإنساني.