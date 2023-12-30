اصطدم بعمود إنارة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب في حادث بـ6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سيارة نصف نقل اصطدم بعمود إنارة أعلى الطريق الدائري باتجاه مدينة ٦ أكتوبر، كما أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الفحص الفني عليها، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق الدائري المتجه إلى الواحات ومدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بعمود إنارة نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.