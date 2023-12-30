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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. قصور الثقافة تحتفل بالعام الجديد على مسرح السامر

احتفالية قصور الثقافة
احتفالية قصور الثقافة بالعام الميلادي الجديد
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، احتفالية العام الميلادي الجديد 2024 وذلك بمسرح السامر بالعجوزة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الجاري.


وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وحضور عدد من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومنهم الفنان الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور والدكتور وليد الشهاوي مدير العام للإدارة العام للإدارة العامة للموسيقى بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان سامح يسري والدكتور محمد بهجت ومحمود أنور مدير الإدارة العامة للإعلام بالهيئة وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.


وشهد الحفل برنامج غنائي وموسيقى حافل على أنغام فرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.


وقدم الفنان تامر عبد المنعم الشكر لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيوني على رعايته لهذا الحفل الذي يعتبر أول حفل من نوعه تقدمه الهيئة كما قدم الشكر للدكتور وليد الشهاوي الذي ساهم في تدشين الحفل. 


ولفت «عبد المنعم» أن الحفل سيقدم هدايا للجمهور عن طريق اختيار أحد الجمهور وإعطائه هدايا بمناسبة العام الجديد وهي عبارة عن مجموعة من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من الأفلام التسجيلية موجها الشكر للدكتور هاني كمال الذي قام بأداء مجموعة الأقلام.


وأشار «عبد المنعم» أن اختيار الفائز سيتم عن طريق توزيع أرقام على جميع الحضور وستقوم أحد الفنانات باختيار رقم عشوائي من بين الأرقام وصاحب الرقم الفائز سيحصل على الجائزة. 


كما يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.

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