الأحد.. أمسيتان فنيتان بالأوبرا احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 10:14 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسيتين فنيتين، فى الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد ٢٠٢٤.

وذكرت دار الأوبرا، أنه من المقرر أن يحيى الأمسية الأولى أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الإيطالى فرانشيسكو دى ماورو، وبمشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال أكابيلا للأطفال بقيادة دنيا أكرم، وذلك على المسرح الكبير بالأوبرا.

وأشارت الدار، إلى أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مختارات من المؤلفات العالمية الكلاسيكية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، أوفنباخ وغيرهم.

ونوهت الأوبرا بأن الأمسية الثانية تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، وتأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشي، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ولفتت إلى أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحي، بسملة كمال، رحاب مطاوع.