غدًا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

تنطلق غدًا السبت أعمال امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ‏للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ/ 2023-2024م بمحافظة شمال سيناء حيث تبدأ الامتحانات في ‏اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع استعداد كامل داخل اللجان، ومن المقرر أن تعقد ‏الامتحانات من السبت 30 ديسمبر 2023م إلى الثلاثاء 9 يناير 2024م.‏

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي غدًا الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، ‏بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب ‏المثلثات، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه ‏والعروض والقافية، بينما ‏يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادتي ‏الفقه والجبر.‏

وأكد الشيخ محمد سعد، رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديرية الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏