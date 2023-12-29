الإمارات تستضيف المنتدى الإستراتيجي العربي الشهر المقبل لمناقشة "حالة العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا"

تستضيف الإمارات في الثالث من يناير المقبل، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024، تحت عنوان "حالة العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا 2024"، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أن الدورة الجديدة من المنتدى تركز على حالة العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا حيث يشخص المتحدثون المتغيرات السياسية والاقتصادية، وموقع العرب ودورهم في التغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية.

وقال رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، محمد بن عبد الله القرقاوي، إن المنتدى يقدم في دورته الجديدة قراءات معمقة للمتغيرات الدولية، بما يساعد المسؤولين في الوطن العربي والعالم على وضع التصورات العلمية المحكمة لاعتماد خطط استراتيجية، تتصل بمستهدفات التنمية المستدامة، وتلبي احتياجات المجتمعات في أوجه الحياة كافة وشروط التعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجه العالم في سعيه لبناء مستقبل أفضل.

ويلقي المشاركون في جلسات هذه الدورة من المنتدى الاستراتيجي العربي، الضوء على حالة العالم العربي سياسيًا واقتصاديًا في العام 2024، وسط مستجدات ومتغيرات في المنطقة والعالم. ويستشرف المتحدثون آفاق علاقات العالم العربي مع العالم، والاستراتيجيات الممكنة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يناقشون انعكاس التوترات على قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي في المنطقة.

ويقدم الخبراء الاستراتيجيون وقادة الفكر المشاركون في المنتدى، تحليلات معمقة تتصل بموقع ودور العالم العربي وسط عالم متعدد الأقطاب وخارطة مصالح دولية متشابكة، مع بروز تكتلات وتحالفات جديدة، ويرسم المتحدثون ملامح سيناريوهات عدة للتعامل العربي مع الأحداث خلال المرحلة المقبلة، ويستعرضون توقعاتهم في العام 2024 على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، والمخاطر المحتملة، وأفضل الطرق لتحقيق الأمن في المنطقة والعالم.