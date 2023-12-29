العثور على جثة متسول صدمته سيارة وفرت هاربة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية من جهودها لكشف هوية متسول مجهول الهوية حيث عثر على جثته ملقاة أسفل كوبري شرنقاش على طريق المنصورة دمياط، وبه جرح في الرأس حيث تبين أنه تعرض لحادث سير عن طريق سياره صدمته وفرت هاربه وجرى نقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بالعثور على جثمان شخص ملقى أسفل كوبري شرنقاش على طريق المنصورة دمياط قبل مدخل قرية الخيارية التابعة للمركز ولا يوجد مع اى إثبات شخصية .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبفحص الجثمان تبين أنه يرتدي ملابس رثة وبه جرح في الرأس ولا يوجد بحوزته أى أوراق تثبت هويته.

فيما تبين من التحريات أن المتوفى متسول وصدمته سيارة مسرعة على الطريق وفرت هاربة وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتهم لكشف هويته وضبط السيارة المتسببه فى الحادث .