اصطدام سيارة نصف نقل بعمود إنارة علي الطريق الدائري بالجيزة وإصابة قائدها

شهد الطريق الدائري المتجهه إلي الواحات ومدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادث اصطدام سيارة نصف نقل بعمود إنارة، وإصابة قائدها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلي الطريق الدائري المتجه إلي الواحات ومدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بعمود إنارة نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.