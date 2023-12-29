سي إن بي سي: جوجل تسوي دعوى قضائية بمليارات الدولارات تتعلق بالخصوصية

وافقت شركة جوجل Google على تسوية دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي تتعلق بخصوصية المستهلكين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن شركة جوجل، التابعة لـAlphabet، واجهت اتهامات بالاطلاع على استخدام الإنترنت من قبل ملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرًا.

وأعلن محامو جوجل والمستهلكون أنهم توصلوا إلى تسوية أولية، لتؤجل القاضية إيفون جونزاليس روجرز، من محكمة جزئية في كاليفورنيا، يوم الخميس جلسة كان مقررًا لها الخامس من فبراير 2024 لنظر دعوى جماعية مقترحة.

وكانت الدعوى تطالب بـ5 مليارات دولار على الأقل، ومن المتوقع تقديم تسوية رسمية لكي تقرها المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.

وزعم المدعون أن ملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بجوجل أتاحت لها تتبع نشاطهم حتى عندما يقومون بتفعيل خاصية "التصفح المتخفي" على المتصفح Google Chrome أو تفعيل وضع التصفح "الخاص" على المتصفحات الأخرى.