نائب محافظ قنا: حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية وتأثير تنموي في معيشة المواطنين

قال الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية ، كان له تأثير تنموي كبير على المحافظة ، خاصة وانه خلال العام المالي الحالي نستهدف إلى ما يقرب من 241 مشروع بتكلفة مالية تقدر نحو مليار جنيه .

وأوضح عمر ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة " أحدثت نقلة نوعية على مستوى جمهورية مصر العربية بشكل كبير ، وكان لها التأثير الأكبر على محافظة قنا ، مشيراً إلى أن المحافظة استفادت من المبادرة الرئاسية بشكل كبير ، حيث إستهدفت 5 مراكز فى محافظة قنا والتى شكلت نسبة 60% من اجمالى مراكز المحافظة والتى تغطي حوالى 19 مجلس قروى فى محافظة قنا .

وأضاف نائب محافظ قنا ، أن المبادرة الرئاسية يستفيد منها اكثر من 1،5 مليون نسمة على مستوى جمهورية مصر العربية ، مشيرا الى أن هذا المشروع يركز على عدد من المحاور اهمها المحور الرئيسي البينة التحتية مما احدث نقلة كبير فى الخدمات المقدمة للمواطنين منها مشروعات البينية التحتية والذي يركز على مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والانترنت فائق السرعة.

وتابع الدكتور حازم عمر:" أنه تم إنشاء مشاريع الخدمات والمجمعات الخدمية للمواطنين والتى انشأتها المبادرة الرئاسية فى محافظة قنا والتى تمثلت فى المجمعات الخدمية والمجمع الزراعى والمراكز التكنولوجية ، الى جانب على مستوى التعليم تم انشاء عدد من المدارس والوحدات الصحية لخدمة المواطنين بالمحافظة ، مشدد على ان مبادرة حياة كريمة تهدف الى تحسين جودة حياة المواطنين بشكل أساسي".