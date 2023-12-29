إندونيسيا: نعمل على تنفيذ مشروعين نوويين لعام 2024

أبلغت الوكالة الإندونيسية للبحث والابتكار الإندونيسية اليوم الجمعة أنها ستعمل على تنفيذ مشروعين للمنشآت النووية في عام 2024.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس منظمة أبحاث الطاقة النووية في الوكالة روهادي أول الدين قوله في بيان: "سوف نتعاون مع معهد تكنولوجيا الطاقة النووية والجديدة بجامعة تسينغهوا، ويتعلق المشروع الأول بتعزيز تكنولوجيا المسرعات النووية، والثاني مشروع مفاعل نووي من الجيل الرابع."

وأضاف البيان أن الوكالة تعمل حاليًا على تطوير نظام يحركه المسرع (ADS) لإنتاج النظائر المشعة وتلعب منشآت المسرعات دورًا مهمًا في مواجهة التحديات التي تواجه إدارة النفايات المشعة الناتجة عن عمليات المفاعلات النووية.

ويقع مشروع إنتاج النظائر المشعة في منطقة المفاعل النووي في سيربونج، جنوب مدينة تانجيرانج، مقاطعة بانتن، وأوضح أول الدين "نركز على إنتاج النظائر المشعة وهو حاجة وطنية حاليا".

وفي عام 2024، ستبدأ الوكالة، مع شركاء أجانب، في تصميم مفاعل معياري صغير من الجيل الرابع (SMR)، وهو مفاعل انشطاري أصغر من المفاعلات التقليدية.

وتتمتع تكنولوجيا هذا المفاعل بقيمة استثمارية أقل وتوفر مرونة أكبر في التشغيل والصيانة، ولديها القدرة على دعم أمن الطاقة الوطني للبلدان الأرخبيلية مثل إندونيسيا.

وقال أولودين إن مفاعل الجيل الرابع يتمتع بقدرة أعلى على الأمان لأنه مقاوم لدرجات حرارة تصل إلى 2000 درجة مئوية، مما يلغي خطر ذوبان الوقود بسبب درجات الحرارة المرتفعة.