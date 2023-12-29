ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: تعيين 4 وزراء جدد ورئيس هيئة مراقبة البث

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد ورئيس لهيئة مراقبة البث.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة أنه تم تعيين تشوي سانغ-موك وزيرا للمالية، ليشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وسونغ مي-ريونغ وزيرة للزراعة، وكانغ دو-هيونغ وزيرا للمحيطات، وأوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه تم تعيين كيم هونغ-إيل، الرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد، رئيسا للجنة الاتصالات الكورية (هيئة مراقبة البث).

يذكر أنه تم ترشيح الوزراء الخمسة الجدد في وقت سابق من هذا الشهر وخضعوا لجلسات استماع برلمانية.

لرئيس الكوري الجنوبي تعيين 4 وزراء جدد تعيين كوريا الجنوبية نائب رئيس الوزراء