كوريا الجنوبية: تعيين 4 وزراء جدد ورئيس هيئة مراقبة البث

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد ورئيس لهيئة مراقبة البث.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة أنه تم تعيين تشوي سانغ-موك وزيرا للمالية، ليشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وسونغ مي-ريونغ وزيرة للزراعة، وكانغ دو-هيونغ وزيرا للمحيطات، وأوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه تم تعيين كيم هونغ-إيل، الرئيس السابق لوكالة مكافحة الفساد، رئيسا للجنة الاتصالات الكورية (هيئة مراقبة البث).

يذكر أنه تم ترشيح الوزراء الخمسة الجدد في وقت سابق من هذا الشهر وخضعوا لجلسات استماع برلمانية.