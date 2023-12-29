الأرصاد: طقس غد معتدل على أغلب الأنحاء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 22 13

بنها 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 22 14

العريش 21 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

كاترين 15 05

الطور 24 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 18

حلايب 23 19

أبو رماد 24 20

رأس حدربة 23 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 25 12

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 24 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 28 16

المدينة المنورة 23 14

الرياض 24 14

المنامة 24 21

أبوظبى 28 20

الدوحة 26 21

الكويت 22 15

دمشق 16 05

بيروت 21 15

عمان 16 07

القدس 18 08

غزة 21 13

بغداد 21 07

مسقط 26 21

صنعاء 23 08

الخرطوم 30 16

طرابلس 19 12

تونس 18 09

الجزائر 16 07

الرباط 21 05

نواكشوط 33 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 01-

إسطنبول 15 09

إسلام آباد 19 06

نيودلهى 21 08

جاكرتا 32 25

بكين 03 03-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 06

أثينا 16 08

روما 15 07

باريس 11 07

مدريد 11 04

برلين 08 03

لندن 12 07

مونتريال 02 03-

موسكو 02 01

نيويورك 12 05

واشنطن 13 05

أديس أبابا 24 10