الدوري السعودي.. الهلال يتحدى الفيحاء بتشكيل هجومي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، على أن ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم، مباراته ضد الفيحاء بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، رفقة سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو.

ويتواجد الصربي الآخر، ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز في التشكيل الأساسي للهلال، بجانب مشاركة السنغالي كاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو أساسيين.

ويغيب البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا عن اللقاء بسبب تعرضه للإصابة قبل أيام من مواجهة الفيحاء، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف حتى الآن، بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيز

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.