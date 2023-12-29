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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول تعليق من محمد إمام بعد أول ليلة عرض "أبو نسب" بالدول العربية: ترند رقم واحد

محمد
محمد
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كشف الفنان محمد إمام عن تصدر فيلمه الجديد "أبو نسب" لترند مواقع البحث على كافة المنصات لرواد السوشيال ميديا، والذى تم طرحة فى مصر منذ أيام وحقق نجاحًا كبيرًا، وفى الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلق فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، قائلًا " مع أول يوم عرض، تريند رقم واحد فى الدول العربية".

أقام الفنان محمد إمام العرض الخاص لفيلم "أبو نسب" بحضور نجوم الفيلم والمخرج رامى إمام، داخل مصر في أحد سينمات مولات السادس من أكتوبر، وتم طرح الفيلم جميع سينمات مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.


تدور قصة الفيلم حول شخصية «علي» يجسدها محمد عادل إمام يريد الزواج من ياسمين صبري «داليا» دون أن يعلم أي شيء عن خلفية والدها الإجرامية، لتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

يذكر أن فيلم  «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.

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IMG_20231229_135237
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