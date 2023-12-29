آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان عليه

واصل الأردنيون في محافظات المملكة، للجمعة الثانية عشر على التوالي، الخروج بمسيرات ووقفات غاضبة بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيها جميع أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، دعما للشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم فلسطين خاصة حرب الإبادة على قطاع غزة، داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير شعبنا من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.