انطلاق انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط

تنطلق اليوم الجمعة، انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، ويتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة 3 مرشحين، و12 مرشحا على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة وتجري الانتخابات بنادي قضاة أسيوط من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ورئيس اللجنة، وكل من المستشار أيمن الجبالي والمستشار أيمن أبو سداح.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط 3 مرشحين، هم: المستشار محمد أبو سيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبد المعز، نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين يتم اختيار 4 مرشحين من بينهم، وهم المستشار أحمد عيسى كدواني، والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر، والمستشار أحمد عبد الراضي، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.

كما يتنافس على مقعد رؤساء المحاكم والقضاة 6 مرشحين سيتم اختيار منهم 4 مقاعد، وهم المستشار طاهر أبو زيد، والمستشار حسام البدري، والمستشار محمود يحيى، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة، والمستشار عصام عزوز.