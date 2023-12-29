غدا.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا

يُعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غدًا السبت قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وشهدت القائمة المبدئية التى كشف عنها الاتحاد الأفريقى "كاف" للمنتخب الوطنى، للمشاركة فى أمم أفريقيا، 55 لاعبًا استعدادا لخوض البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار الشهر المقبل.



وتضم القائمة 10 لاعبين محترفين بمختلف الدوريات وهم محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، أحمد حسن كوكا " ألانيا سبور التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى"، أحمد حجازى "اتحاد جدة"، محمد الننى "أرسنال"، عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"، سام مرسى " إيبسويتش تاون الإنجليزي"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى".



ومن المقرر أن يتم تقليص قائمة منتخب مصر إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي من حقها خوض مباريات المنتخب في المجموعة التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.



وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.



الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.



الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.



ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.