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الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار خفيفة متقطعة وسطوع لأشعة الشمس على قرى ومدن الدقهلية

جانب من أعمال كسح
جانب من أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية
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تشهد قرى ومدن محافظة الدقهلية منذ صباح اليوم الجمعة، امطار خفيفه متقطعه مع سطوع لأشعة الشمس مع استمرار الجو البارد يصاحبها رياح بارده.

فيما توقفت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة وسواحل جمصه بسبب الطقس المتقلب والرياح الشديدة حيث عزف الصيادين على النزول للصيد.

فيما شهدت الأسواق التجارية حالة من الركود وخلت الشوارع من المواطنين بسبب الطقس المتقلب.

واستمرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مجالس المدن فى أعمال كسح المياه من الشوارع.

 وشهدت المحافظه اول أمس أمطار غزيرة استمرت حتى صباح أمس مما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه. 

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