اسقرار حالة الطقس فى الإسكندرية مع استمرار الأجواء الباردة

شهدت محافظة الإسكندرية استقرار في حالة الطقس مع ظهور ضوء الشمس من جديد، بعد انتهاء نوة الفيضة الصغرى، وانسحاب الغطاء السحابي والذي كان يحجب ضوء الشمس لعدة أيام مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 درجة، بعد انخفاض في الأيام الماضية، حيث شهدت الإسكندرية تجمع للسحب المنخفضة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء المدينة، لتعود الأجواء للاستقرار من جديد، ليسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على الصفحة الرسمية لموقع فيس بوك، شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون الأجواء غدا مستقرة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة.

مع وجود الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب، لذا على الساده قائدي المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.