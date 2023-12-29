غدا.. عرائس عرض "عروستي" تودع جمهور مسرح القاهرة للعرائس

تودع عرائس العرض المسرحي "عروستي"، جمهور مسرح القاهرة للعرائس بمنطقة العتبة، في السابعة مساء غد السبت، وذلك بعد أن قدم ليالي عرض ناجحة خلال موسمه الشتوي.

"عروستي" من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وتدور أحداث العرض حول تقويم السلوك الخاطئ لدى الأطفال، وذلك من خلال شخصية الطفل آدم وأخيه الصغير مالك، وتتوالى الأحداث.

العرض من تصميم عرائس فنان الكاريكاتير مصطفى حسين، وتصميم الديكور قديما آيات خليفة، وحديثا د. محمد سعد، وتنفيذ الديكور أميرة عادل، وقام بتجديد العرائس أمير عبدالمسيح، ونحت العرائس محمد كشك، وإضاءة عز حلمي، وموسيقي وألحان عصام إسماعيل، ومخرج منفذ أحمد عبدالمنعم، والعمل من تأليف محمد أحمد بهجت، وإخراج محمد نور.