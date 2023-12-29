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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن عن رغبتها بتدريب طياريها العسكريين في فرنسا

أوكرانيا وفرنسا
أوكرانيا وفرنسا
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تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية عن رغبتها بتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في فرنسا.

ووجه الجنرال إيفان هافريليوك نائب وزير الدفاع الأوكراني خلال اجتماع مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي،  اليوم الجمعة، الشكر إلى الجانب الفرنسي على مشاركته في تحالف الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل لأوكرانيا.

وأضاف هافريليوك أن وزارة الدفاع الأوكرانية تتوقع الحصول على المزيد من الإمدادات من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الحديثة في إطار أنشطة التحالف.

وتابع نائب وزير الدفاع الأوكراني، قائلا: "نحن بحاجة إلى صواريخ موجهة إضافية مضادة للطائرات ومعدات استطلاع رادارية، وذلك في المقام الأول لاكتشاف وتدمير الصواريخ الباليستية للعدو".

وشدد أيضا على الاهتمام بتدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في فرنسا، ولا سيما في زيادة عدد أماكن تدريب الموظفين الفنيين وموظفي الدعم لصيانة الطائرات من النوع الغربي.
 

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