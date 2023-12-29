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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الموريتاني يضع حجر الأساس لمشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس، حجر الأساس لمشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال، والذي تبلغ تكاليفه ما يناهز السبعة مليارات أوقية.


وقال وزير التحول الرقمي الموريتاني محمد عبد الله لولي إن هذا المشروع يهدف إلى تزويد المناطق الجنوبية بشبكات اتصال إلكترونية حديثة مع تقوية الشبكة الموجودة في المحافظات بخط يبلغ 1600 كيلو متر.


وأضاف أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل كامل من صندوق النفاذ الشامل للخدمات، وبمراقبة ومتابعة سلطة التنظيم، وبإشراف من إدارة البنى التحتية لإدارة التحول الرقمي بوزارة التحول الرقمي.

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