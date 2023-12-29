القس جوزيف قصّاب يهنئ الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان بعيدي الميلاد ورأس السنة

هنأ القس جوزيف قصّاب، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان وأمين عام السينودس الإنجيلي الوطني، الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، من خلال رسالة وجهها لرعاة الكنائس.

وجاء نص التهنئة كالاتي:

"عندما ظهر الله في الجسد بشخص طفل بيت لحم الذي حمل كل سرائره، لم تكن التحديات وابتلاءات العالم أقل مما نعيشه اليوم. إنّ آلام الزمان الحاضر تدعونا إلى استمرار التعلق به، لأنه الحل الحيّ أبدًا وسط الظلم والعنف واليأس وغياب الرؤية.

إنّ تفانيكم في ظلّ الظروف الصعبة هو كشعلة من الضوء تروي قصة الميلاد، قصة ثبات، وتحنن، ووعد غدٍ أفضل. كلماتكم لا تقتصر على النطق فقط؛ بل تتجسد في الحياة اليومية للمخدومين، والتي تسعى لتوفير الكرازة والتعليم والراحة لأولئك الذي يحتاجون إليها. ثقوا أن تأثير خدمتكم يتجاوز بكثير حدود الكنيسة. أنتم حوافز للتغيير الروحي والاجتماعي. وكما ترعون قطيعكم خلال تحديات الحياة، نأمل أن تجدوا من الرب قوة وإلهامًا متجددين في هذا الموسم المبارك.

نتمنى أن تكون ذكرى ميلاد يسوع مليئة بدفء المحبة، وفرح العطاء المشترك، وسخاء النعمة.

أطيب الأمنيات لكم، مع عائلاتكم ورعاياكم، بعيد ميلاد مجيد وسنة جديدة مباركة."