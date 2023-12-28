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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل الابتدائي والإعدادي الأزهري بالغربية

ختام امتحانات النقل
ختام امتحانات النقل بالازهر
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تابع الدكتور عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الخميس، عدد من لجان إدارة قطور والمحلة الكبري للتأكد من سير امتحانات النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول والاطمئنان على حسن الأداء، والإلتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات.

شملت جولة المتابعة، لجان معاهد أبشواي الملق  الابتدائي، الإعدادي فتيات وبنين، معهد فتيات البكري بإدارة قطور التعليمية، الي جانب معاهد الحسين الابتدائي والإعدادي فتيات بالمحلة الكبرى.

وقد أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحان في مادتي العلوم، والمهارات المهنية، بينما أدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الإمتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، مع الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية حرصا على سلامة الطلاب، وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية.

وفي ذات السياق أنهت المنطقة كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي، والأدبي، والمقرر لها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري.

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