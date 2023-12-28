تفاصيل مؤتمر وزارة التربية والتعليم يناير المقبل حول مدارس "STEM"

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد مؤتمر خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير ٢٠٢٤، بهدف تسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم مدارس المتفوقين (STEM)، بحضور جميع الأطراف المعنية، حيث سيتم استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعرف على الخصائص المميزة لهذه النوعية من التعليم.

يهدف المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل تطوير هذا النظام التعليمي وتحسينه، وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمراريته وتطويره في المرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة متطلبات وسبل التوسع فى إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

أكد وزير التربية والتعليم، إطلاق عدد من مدارس "STEM” مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المؤتمر.