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الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهود مُكثفة لرجال الشــرطة لمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ

رجال الشرطة بمساعدة
رجال الشرطة بمساعدة المواطنين
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قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين..وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.
 وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق.. كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.
 
 تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.
 كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين.. الأمر الذى لاقى استحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

رجال الشرطة بمساعدة المواطنين موجة الطقس السيئ رجال الشرطة