بمشاركة طارق حامد.. ضمك يخسر من الرياض في الدوري السعودي

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، خسارة من مضيفه الرياض بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، وشارك في المباراة حتى نهايتها ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وسقط ضمك في فخ الهزيمة بعد 5 انتصارات متتتالية في الدوري السعودي، وذلك بالخسارة من الرياض.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أندري جراي في الدقيقة 51 من صناعة يحيى الشهري، ليفوز الرياض على ضمك بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما رفع الرياض رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.