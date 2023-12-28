تفاصيل حفل ليلة رأس السنة للفنان تامر حسنى بالإمارات

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل ليلة رأس السنة بدولة الإمارات، ضمن حفل مهرجان أم الإمارات، بباقة من أجمل أغانيه التى يمتع بها جمهوره، وكافة الجاليات العربية هناك، والتى تنتظر حفل تامر خلال الساعات المقبلة.

ونشر تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام"، منشورا بتفاصيل الحفل ورسالة إلى كل جمهوره وعلق "لكل الجماهير الغالية في دولة الامارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني ان شاء الله في حفل مهرجان أم الإمارات في ليلة رأس السنة وكل سنة وأنتم طيبين".

يشار إلى أن الفنان تامر حسنى كان قد عاش فترة توقف فنى، عن كافة الفعاليات الفنية والحفلات، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمجازر التى تتعرض لها غزة، على مدار الشهور الماضية، ومازالت تلاقى الإبادة والقصف للعدوان الإسرائيلى المجرم.

يذكر أن الفنان تامر حسنى شارك فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "تاج"، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو"، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.