موقف بيرسي تاو .. قائمة منتخب جنوب أفريقيا لـ«كان 2023»

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

واكتفى بروس بضم 23 لاعبًا فقط لـ«كان 2023»، بالرغم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يسمح باستدعاء 27 لاعبًا في القائمة النهائية للبطولة القارية.

وتواجد بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على رأس قائمة منتخب جنوب أفريقيا المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة الأولاد، غياب فخري لاكاي مهاجم فريق بيراميدز، في ظل تواجد أكثر من لاعب من فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات تونس، مالي، وناميبيا.

قائمة منتخب جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز، فيلي موثوا، ريكاردو جوس.

خط الدفاع: سيدين موبي، جرانت كيكانا، ترينس ماشيجو، خوليسو موداو، نكوسيناثي سيبسي، أوبيري موديبا، سياندا زولو، موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيتولي، جايدن آدامز، تابمانج موناري، ثابيلو ماكيسو، ثابيلو مورينا.

وفي الهجوم: ثيمبا زواني، زاكيلي ليباسا، أسوين أبوليس، ميهلالي مايامبيلا، بيرسي تاو، إيفيدنيس ماكجوبا.