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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي السوبر المصري.. كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي أمام فيوتشر

الأهلي
الأهلي
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أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي. 

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في نصف النهائي. 

بينما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا. 

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا. 

الأهلي ومودرن فيوتشر نهائي كأس السوبر السوبر المصري بالإمارات محمود كهربا