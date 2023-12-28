ضبط 100 ألف فرش أحذية مجهولة المصدر داخل مصنع بطنطا

داهمت مديرية التموين والتجارة الداخلية مصنع لتقطيع المطاط وتصنيع فرش الأحذية بناطق مركز طنطا لاستخدامهم انواع مجهولة المصدر.

وبعمل التحريات وبتفتيش المصنع برئاسة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية واحمد مسعد مدير التجارة الداخلية والدكتورة ولاء شاهين مديرة الرقابة التجارية و المفتشين بإدارة الرقابة التجارية ومحمد فوزى و احمد فاروق و تامر الاشعل.

وأسفر التفتيش داخل المصنع من ضبط 500 فرخ يستخدم فى استخراج فرش الاحذية بما يعادل 100 ألف فرش احذية مجهول المصدر واستخدام علامة تجارية غير مملوكة له.

تم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر المحرر لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه.