غدًا.. "نقابة التشكيليين" تستضيف معرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"

تستضيف نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، معرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"، وذلك مساء غدًا الجمعة 29 من ديسمبر 2023، بدار الاوبرا المصرية.

وتفتتح ليلي كمال الدين حرم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المعرض، الذى يشارك به 44 فنانا من مصر والسعودية والكويت وعمان والإمارات وألمانيا والسويد والبرازيل.

وتقدم الفنانة التونسية دكتورة إيمان بدوي فكرة عمل يحاكي البيئة والتنمية والاستدامة بمعرض فني، وذلك ضمن فعاليات فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة المقام تحت عنوان الثروة المعدنية بالوطن العربي: آفاق اقتصادية وتحديات بيئية.

ويشار إلى ان معرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"، هو بدايه تعاون مشترك مع اتحاد التنمية المستدامه ومجلس الإبداع وجامعة الدول العربية ونقابة التشكيليين، إذ يعد أول معرض نوعي يتحدث عن أهميه الاستدامة.