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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كان متجها لأوكرانيا.. إصابة بحار مصري في انفجار سفينة بالبحر الأسود

البحر الإسود
البحر الإسود
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أصيب بحار مصري كان يقود سفينة تحمل علم بنما واصطدمت بلغم بحري زرعته روسيا وهي في طريقها لأحد الموانئ الأوكرانية في البحر الإسود لتحميل الحبوب.
وذكرت وكالة رويترز أن اصطدام السفينة باللغم البحري تسبب في إصابة بحارين اثنين، ووقع الحادث كجزء من الهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية للشحن والموانئ، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين. فقدت السفينة السيطرة واندلع حريق في الطابق العلوي.

وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان إن ناقلة البضائع السائبة كانت متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب، وفقدت السفينة السيطرة واندلع حريق بعد الاصطدام.

تم إرسال زوارق القطر إلى السفينة لمرافقتها إلى الميناء وأصيب اثنان من البحارة وتم علاج أحدهما في مكان الحادث، فيما تم نقل الآخر إلى أقرب مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. 

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