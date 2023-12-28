محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات منها ( آليات تطوير المعامل - ترقيات أعضاء هيئة التدريس – والاستعدادات الخاصة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول. ) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.