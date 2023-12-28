الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف "القتل غير المشروع" في الضفة المحتلة

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إسرائيل بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".

واستشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب آخرون، خلال عملية عسكرية في مدينة رام الله تخللتها مداهمة محال صرافة ومصادرة ملايين الشواكل.