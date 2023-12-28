الأحد.. الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تصلي صلوات رأس السنة الميلادية

تحتفل الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، يوم الأحد المقبل، برأس السنة الميلادية، بمقر الكنيسة بشارع كيلوباترا، حيث يتضمن الاحتفال خدمتين الأولى تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً وتنتهي في تمام الساعة التاسعة، بينما الخدمة الثانية تبدأ الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وسيتخلل الخدمتين وقت شركة .

كما من المقرر ان تنظم الكنيسة ايضا إحتفال الشكر والترنيم مع فريق الحياة الافضل، وذلك يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفي تمام الساعة 7:30 مساءً.

ومن المقرر ان يشارك بالصلاة الدكتورالقس يوسف سمير راعي الكنيسة وعدد من قساوسة الكنيسة ، كما من المقرر ايضا ان يشارك بالحضورالدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصروعدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي كالمعتاد كل عام .