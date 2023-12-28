الصحة في غزة: استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي

أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 50 فلسطينيًا وعشرات الإصابات والعدد مرشح للزيادة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في بيت لاهيا وخان يونس والمغازي بقطاع غزة، بحسب بيان للصحة الفلسطينية.

وفى وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن 10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 17 مواطنًا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط قطاع غزة، منذ ليلة أمس.