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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل مختلفة بدون تصريح داخل مكتبة بالقاهرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكثر من 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بمحافظة القاهرة) ببيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الملكية الفكرية