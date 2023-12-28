حبس عاطل ضبط بحوزته على 13 كيلو حشيش في أطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق ضبط بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش قدرت بـ13 كيلو بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام سائق بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام.

بمواجهته عترف بنشاطهمالإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.