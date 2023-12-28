ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل ضبط بحوزته على 13 كيلو حشيش في أطفيح

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق ضبط بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش قدرت بـ13 كيلو بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام سائق بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام.

بمواجهته عترف بنشاطهمالإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإتجار بمخدر الحشيش النيابة العامة بجنوب الجيزة بجنوب الجيزة أمرت النيابة العامة حبس سائق جنوب الجيزة ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخدر الحشيش مدرية امن الجيزة